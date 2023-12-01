عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مذكرات هنري كيسنجر كشفت السر.. ما علاقة وزير الخارجية الأميركي السابق بالفنانة نجوى فؤاد؟

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر

تصدر وزير الخارجية الأميركي السابق، هنري كيسنجر، محرك البحث جوجل والصحافة العالمية والعربية بعد وفاته عن عمر ناهز الـ100 عام.

سلطت الصحافة العالمية، الضوء على دور كيسنجر في إنهاء حرب فيتنام، وإعادة العلاقات بين واشنطن والشرق الأوسط والصين والاتحاد السوفيتي، فضلا عن دوره في حرب أكتوبر 1973 واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

بروفيل لـ هنري كيسنجر.. رجل سلام أم مجرم حرب

وفاة هنري كيسنجر تثير تساؤلات حول جدوى إنجازاته الدبلوماسية المتداعية

هنري كيسنجر.. مات الرجل الذي غير مسار التاريخ بين الصين والولايات المتحدة

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

«دبلوماسي بارع.. ونهاية حقبة».. نتنياهو ينعى هنري كيسنجر بخطاب مطول.. ماذا قال؟

وبالحديث عن مصر وبعيد عن السياسة، عاش وزير الخارجية الأميركي السابق، قصة حب مع فنانة مصرية خلال زيارته إلى مصر وكان يرغب في الزواج منها إلا أنها رفضت.. فما القصة؟

وفاة هنري كيسنجر

أعلنت مؤسسته الاستشارية في بيان لها، أن هنري كيسنجر، الذي كان وزيرا للخارجية في عهدَي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وأدَّى دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة، تُوفّي أول أمس الأربعاء في منزله بولاية كونيتيكت الأميركية.

كان كيسنجر تولّى دفّة العلاقات الخارجية لبلاده في وقت اندلعت خلاله الأزمات السياسية في العالم، وعُرف ببعض تنبؤاته وآرائه المغايرة للتوقعات، منذ قبوله بالتعامل مع الصين الشيوعية، التي اعتبرته صديقًا، مرورًا بدوره في عمليّة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978، ثمّ تنبُّؤه باندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

ولم يذكر البيان الذي صدر عن شركة كيسنجر أسوشيتس، وهي شركة استشارات سياسية أسسها، سبب الوفاة.

من هو هنري كيسنجر؟

وُلد هنري كيسنجر في 27 مايو 1923 في فورتسبورغ بألمانيا، ثم انتقل صغيرا للولايات المتحدة، ليشغل بمرور السنوات منصب مستشار الأمن القومي، ثم وزير الخارجية من عام 1973 إلى 1977 في إدارتي الرئيس ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

اشتُهر بدوره في إعادة ترتيب العلاقات بين واشنطن والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة، وكذلك في التقارب مع الصين، والتسوية في فيتنام، وحصل على جائزة نوبل في السلام عام 1973 لدوره في التفاوض لإنهاء حرب فيتنام.

له مؤلّفات تشتهر بتحليلها العميق للشؤون الدولية، ومن بينها "دايبلوماسيا" الذي نُشر في عام 1994، ويستعرض فيه تاريخ الدبلوماسية العالمية.

 بعد مغادرته الحكومة، أسّس كيسنجر مؤسسة استشارية دولية، كما ظل نشطا في السياسة العامة، خاصة تقديم المشورة إلى الرؤساء الأميركيين.

ما علاقة كيسنجر بنجوى فؤاد؟

خلال زياراته المتكررة لمصر بعد حرب 73 بهدف التوصل إلى اتفاقية السلام، أبدى هنري كيسنجر إعجابه الشديد بالفنانة نجوى فؤاد، التي تحدث عنها في مذكراته، ووصفها بأنها أجمل شيء رآه في القاهرة، وكان يحرص على حضور الأماكن التي ترقص فيها لمشاهدتها.

من جانبها، تحدثت نجوى فؤاد عن قصة لقائها بـ هنري كيسنجر خلال مشاركتها في برامج تلفزيونية مختلفة، بما في ذلك برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي في وقت سابق. وقالت: "أثناء فترة زواجي من مدير أحد الفنادق الذي كنت أعمل به، وجدت الصالة فارغة تمامًا، وظننت أنه لا يوجد حجوزات، ولكن أخبروني بأن هناك وفدًا من الخارجية قادم. وبعد ذلك، رأيت فعلاً أشخاصاً مهمين، بمن فيهم كيسنجر الذي لم أكن أعرفه لأنني لست مهتمة بالسياسة".

وأضافت نجوى فؤاد: "دعاني لتناول العشاء، ورفضت ما لم يحضر زوجي الذي أصر على مرافقتي خارج الفندق. وقبل ذلك، أخبرني أحد مرافقي كيسنجر أنه يرغب في الزواج مني، ورفضت هذا الاقتراح بسبب وضعي كزوجة متزوجة. وبعد حوالي عام ونصف، حضر كيسنجر مرة أخرى لرؤيتي وكان برفقته فتاة تشبهني كثيرًا، باستثناء الطول فقط، وأخبروني أن اسمها نانسي وأنها زوجته. ونزلت بعد انتهائي من عرضي وهنأتهما".

وختمت حديثها قائلة: "كان كيسنجر يسأل عني في كل مرة يقابل فيها أي شخص من مصر، وكانت تصلني رسائل من أشخاص يتساءلون عن أحوالي ويطلبون التحية منه".

هنري كيسنجر وفاة هنري كيسنجر سبب وفاة هنري كيسنجر نجوى فؤاد وزير الخارجية الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

"كمل‭ ‬يا‭ ‬ريس.. ‬الخير‭ ‬معاك"| مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

نجاح تجارب إثمار البن محليا.. والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاج| تفاصيل

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

الحوار الوطني.. عبد الرازق توفيق يحدد 11 مطلبا لحرية الرأي والتعبير

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة

الانتخابات الرئاسية 2024.. السفارات المصرية في الدول اللاتينية تفتح أبوابها أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

في اليوم العالمي للإيدز.. 10 حقائق صادمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ