مذكرات هنري كيسنجر كشفت السر.. ما علاقة وزير الخارجية الأميركي السابق بالفنانة نجوى فؤاد؟

تصدر وزير الخارجية الأميركي السابق، هنري كيسنجر، محرك البحث جوجل والصحافة العالمية والعربية بعد وفاته عن عمر ناهز الـ100 عام.

سلطت الصحافة العالمية، الضوء على دور كيسنجر في إنهاء حرب فيتنام، وإعادة العلاقات بين واشنطن والشرق الأوسط والصين والاتحاد السوفيتي، فضلا عن دوره في حرب أكتوبر 1973 واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وبالحديث عن مصر وبعيد عن السياسة، عاش وزير الخارجية الأميركي السابق، قصة حب مع فنانة مصرية خلال زيارته إلى مصر وكان يرغب في الزواج منها إلا أنها رفضت.. فما القصة؟

وفاة هنري كيسنجر

أعلنت مؤسسته الاستشارية في بيان لها، أن هنري كيسنجر، الذي كان وزيرا للخارجية في عهدَي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وأدَّى دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة، تُوفّي أول أمس الأربعاء في منزله بولاية كونيتيكت الأميركية.

كان كيسنجر تولّى دفّة العلاقات الخارجية لبلاده في وقت اندلعت خلاله الأزمات السياسية في العالم، وعُرف ببعض تنبؤاته وآرائه المغايرة للتوقعات، منذ قبوله بالتعامل مع الصين الشيوعية، التي اعتبرته صديقًا، مرورًا بدوره في عمليّة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978، ثمّ تنبُّؤه باندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

ولم يذكر البيان الذي صدر عن شركة كيسنجر أسوشيتس، وهي شركة استشارات سياسية أسسها، سبب الوفاة.

من هو هنري كيسنجر؟

وُلد هنري كيسنجر في 27 مايو 1923 في فورتسبورغ بألمانيا، ثم انتقل صغيرا للولايات المتحدة، ليشغل بمرور السنوات منصب مستشار الأمن القومي، ثم وزير الخارجية من عام 1973 إلى 1977 في إدارتي الرئيس ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

اشتُهر بدوره في إعادة ترتيب العلاقات بين واشنطن والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة، وكذلك في التقارب مع الصين، والتسوية في فيتنام، وحصل على جائزة نوبل في السلام عام 1973 لدوره في التفاوض لإنهاء حرب فيتنام.

له مؤلّفات تشتهر بتحليلها العميق للشؤون الدولية، ومن بينها "دايبلوماسيا" الذي نُشر في عام 1994، ويستعرض فيه تاريخ الدبلوماسية العالمية.

بعد مغادرته الحكومة، أسّس كيسنجر مؤسسة استشارية دولية، كما ظل نشطا في السياسة العامة، خاصة تقديم المشورة إلى الرؤساء الأميركيين.

ما علاقة كيسنجر بنجوى فؤاد؟

خلال زياراته المتكررة لمصر بعد حرب 73 بهدف التوصل إلى اتفاقية السلام، أبدى هنري كيسنجر إعجابه الشديد بالفنانة نجوى فؤاد، التي تحدث عنها في مذكراته، ووصفها بأنها أجمل شيء رآه في القاهرة، وكان يحرص على حضور الأماكن التي ترقص فيها لمشاهدتها.

من جانبها، تحدثت نجوى فؤاد عن قصة لقائها بـ هنري كيسنجر خلال مشاركتها في برامج تلفزيونية مختلفة، بما في ذلك برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي في وقت سابق. وقالت: "أثناء فترة زواجي من مدير أحد الفنادق الذي كنت أعمل به، وجدت الصالة فارغة تمامًا، وظننت أنه لا يوجد حجوزات، ولكن أخبروني بأن هناك وفدًا من الخارجية قادم. وبعد ذلك، رأيت فعلاً أشخاصاً مهمين، بمن فيهم كيسنجر الذي لم أكن أعرفه لأنني لست مهتمة بالسياسة".

وأضافت نجوى فؤاد: "دعاني لتناول العشاء، ورفضت ما لم يحضر زوجي الذي أصر على مرافقتي خارج الفندق. وقبل ذلك، أخبرني أحد مرافقي كيسنجر أنه يرغب في الزواج مني، ورفضت هذا الاقتراح بسبب وضعي كزوجة متزوجة. وبعد حوالي عام ونصف، حضر كيسنجر مرة أخرى لرؤيتي وكان برفقته فتاة تشبهني كثيرًا، باستثناء الطول فقط، وأخبروني أن اسمها نانسي وأنها زوجته. ونزلت بعد انتهائي من عرضي وهنأتهما".

وختمت حديثها قائلة: "كان كيسنجر يسأل عني في كل مرة يقابل فيها أي شخص من مصر، وكانت تصلني رسائل من أشخاص يتساءلون عن أحوالي ويطلبون التحية منه".