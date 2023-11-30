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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة هنري كيسنجر تثير تساؤلات حول جدوى إنجازاته الدبلوماسية المتداعية

صدى البلد

أثارت وفاة هنري كيسنجر، الشخصية الرئيسية في الدبلوماسية الأمريكية، جدلاً حول إرثه الشهير وتعقيدات تأثيره على الشؤون العالمية. يتعمق سيمون تيسدال في الطبيعة المتناقضة لمسيرة كيسنجر المهنية، حيث يوازن بين الإخفاقات المهنية والإشادة الدولية، ويتساءل عن التأثير الدائم لمساهماته.

 

وفقا لمقال سيمون تيسدال، في الجارديان البريطانية، فعلى الرغم من الاحتفاء بكيسنجر لاختراعات الدبلوماسية المكوكية، فإن مناصرة كيسنجر لقوة الولايات المتحدة والإمبريالية الجديدة تخضع للتدقيق.

 

تكشف إنجازاته الرئيسية ــ الانفتاح على الصين، والانفراج مع الاتحاد السوفييتي، وجهود السلام في الشرق الأوسط ــ الآن عن أسسها المعيبة وانهيارها اللاحق.

 

يعترف تيسدال بإنجازات كيسنجر الإستراتيجية، بما في ذلك الدبلوماسية المكوكية والسعي إلى السياسة الواقعية، معترفًا بمهندس الوفاق واللاعب الرئيسي في عملية السلام في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فهو يؤكد أن هذه الإنجازات ارتكزت على أسس هشة انهارت في نهاية المطاف، تاركة إرثًا مختلطًا.

 

تم انتقاد الانفتاح على الصين الشيوعية عام 1972، رغم أنه كان يُنظر إليه في البداية على أنه انتصار، لأنه أفاد الصين أكثر من الولايات المتحدة. ويسلط الازدهار الاقتصادي اللاحق والهيمنة العالمية للصين ما بعد الثورة الضوء على النجاح المحدود لمناورات كيسنجر الجيوسياسية. وكانت استراتيجية "بطاقة الصين"، التي كانت تهدف إلى الضغط على الاتحاد السوفييتي، سبباً في تغذية صعود الصين عن غير قصد.

 

يُنظر إلى الانفراج مع الاتحاد السوفييتي، والذي يرمز إليه بمعاهدات الحد من الأسلحة النووية، في سياق الانهيار السوفييتي والتحديات التي تلت ذلك والتي واجهتها روسيا. ينتقد تيسدال صناع السياسة الأمريكيين لعدم مساعدة موسكو في بناء دولة ديمقراطية مزدهرة بعد الحرب الباردة، مما أدى إلى فشل مشؤوم يساهم في التوترات الجيوسياسية الحالية.

 

بينما لعب كيسنجر دورًا في التوسط لإنهاء حرب أكتوبر عام 1973، إلا أن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط لا تزال قائمة. يتحدى تيسدال وهم النجاح الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى الانحياز الأحادي لإسرائيل والقضايا الأساسية التي لم يتم حلها بين اليهود والفلسطينيين باعتبارها عواقب دائمة لمبادرات كيسنجر.

 

تم انتقاد دور كيسنجر في دعم الانقلاب العسكري التشيلي عام 1973 ودعم الديكتاتوريين المتحالفين مع المصالح الأمريكية خلال الحرب الباردة باعتباره رمزًا للإمبريالية الأمريكية الجديدة المدمرة. يتم التدقيق في السياسات قصيرة النظر التي ينتهجها كيسنجر في الحروب بالوكالة والتحالفات مع الديكتاتوريين باعتبارها تساهم في عدم الاستقرار العالمي وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

إن تورط كيسنجر في حرب فيتنام، التي تميزت بالقصف السري على كمبوديا المحايدة، يثير تساؤلات حول جرائم الحرب والاعتبارات الأخلاقية. يشير تيسدال إلى الفظائع التي ارتكبت أثناء الصراع واتهامات كريستوفر هيتشنز في "محاكمة هنري كيسنجر" كتذكير بالجوانب المثيرة للجدل في حياته المهنية.

 

يختتم تيسدال بالاعتراف بدور كيسنجر الفريد كشاهد على صراعات وانتصارات القرن الأمريكي. وبينما يشير المقال إلى وفاته، فإنه يشكك في التأثير الدائم لتفكير كيسنجر الجيوسياسي، مع التركيز على الحاجة إلى تجاوز العصر الذي كان يمثله.

 

هنري كيسنجر وفاة هنري كيسنجر

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