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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بروفيل لـ هنري كيسنجر.. رجل سلام أم مجرم حرب

صدى البلد

على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، ترك هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي، الذي توفي عن عمر يناهز المائة عام، بصمة لا تمحى على الدبلوماسية الدولية. 

 

ولد هاينز ألفريد كيسنجر في مدينة فورث البافارية في 27 مايو 1923، وكانت رحلته من لاجئ في زمن الحرب إلى واحد من أكثر الشخصيات نفوذا في السياسة العالمية شهادة على تعقيدات وتناقضات السياسة الواقعية.

 

الحياة المبكرة والأكاديمية

هربًا من صعود نظام هتلر عام 1938، لجأت عائلة كيسنجر إلى أمريكا، حيث أصبح هاينز الشاب هنري، محتفظًا إلى الأبد بلهجته الألمانية الثقيلة. بعد الخدمة في الجيش الأمريكي والمساهمة في إعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، تابع كيسنجر دراسته الأكاديمية في جامعة هارفارد. أنذرت أطروحته للدكتوراه عام 1954 بمسيرة مهنية غارقة في الحنكة السياسية لشخصيات مثل كاسلريه ومترنيخ.

 

الصعود إلى الصدارة السياسية

جذبت براعة كيسنجر الفكرية الانتباه، مما دفعه إلى تقديم المشورة لسياسيين مثل نيلسون روكفلر. وقد دفعه كتابه الذي صدر عام 1957 بعنوان "الأسلحة النووية والسياسة الخارجية" إلى أنظار الجمهور. ومع ذلك، كان تعاونه مع الرئيس ريتشارد نيكسون هو الذي حدد إرثه السياسي.

 

دبلوماسية السياسة الواقعية

بصفته مستشارًا للأمن القومي ثم وزيرًا للخارجية في عهد نيكسون وجيرالد فورد من عام 1969 إلى عام 1977، دافع كيسنجر عن دبلوماسية السياسة الواقعية. ومن خلال موازنة ديناميكيات القوة خلال ذروة الحرب الباردة، تناول القضايا المعقدة في آسيا والاتحاد السوفييتي والشرق الأوسط.

 

إنجازات مثيرة للجدل

ومع ذلك، فإن إرث كيسنجر يتسم بالإشادة والجدل. وكان تقاربه الرائد مع الصين في عام 1972 يتناقض بشكل حاد مع القصف السري لكمبوديا خلال حرب فيتنام. ولا تزال جائزة نوبل للسلام التي مُنحت عام 1973 لدوره في مفاوضات فيتنام موضع نقاش.

 

المناورات الجيوسياسية

كان كيسنجر، المعروف ب"دبلوماسيته المكوكية" بعد حرب أكتوبر واتفاقيات الحد من الأسلحة النووية مع الاتحاد السوفييتي، يسعى إلى استغلال الانقسام الصيني السوفييتي. وأثار دوره في الانقلاب العسكري الوحشي في تشيلي عام 1973 واللامبالاة بقضايا حقوق الإنسان انتقادات.

 

نيكسون-كيسنجر

كانت الشراكة مع الرئيس نيكسون مفيدة في تشكيل نجاحات كيسنجر وإخفاقاته. لقد خلقت تجربة نيكسون السياسية، إلى جانب فطنة كيسنجر الفكرية، تآزرًا فعالاً، حيث كان كلا الرجلين مدفوعين بالطموح والتقدير المشترك للسلطة.

 

مهنة ما بعد الحكومة

بعد ترك الحكومة، ظل كيسنجر شخصية معروفة عالميًا. أسس كيسنجر أسوشيتس في عام 1982، وقدم الاستشارات للشركات المتعددة الجنسيات وحافظ على علاقات وثيقة مع رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين. وكانت قائمة عملاء شركته الاستشارية، مثل دبلوماسيته، تتم بشكل سري.

 

الإرث

وباعتباره واقعيًا، فهم كيسنجر الفروق الدقيقة في التنازلات والتسويات في حماية المصالح الوطنية. شملت حياته وأوقاته عالماً متغيراً حيث احتلت قضايا مثل حقوق الإنسان وتغير المناخ مركز الصدارة، مما يشكل تحدياً للمبادئ التقليدية للسياسة الواقعية.

 

برحيل هنري كيسنجر، يتأمل العالم رجل دولة غامضاً ترك، في سعيه إلى السياسة الواقعية، تأثيراً دائماً على الجغرافيا السياسية العالمية.

سبب وفاة هنري كيسنجر كيسنجر أسوشيتس مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي

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