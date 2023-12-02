حملة السيسي تبرز تصويت المصريين في السعودية بالانتخابات الرئاسية

سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الضوء على الإقبال الكبير والفعّال من المصريين في السعودية على مقار اللجان الانتخابية في مقري جدة والرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وفتحت سفارة مصر في المملكة العربية السعودية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في المملكة لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتوافد المصريون على مقر السفارة المصرية في الرياض، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثاني، بعد فتح باب التصويت في سفارة وقنصلية مصر في السعودية، حاملين الأعلام والشعارات الوطنية.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي؛ أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.