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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. 5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصرية

5 سيارات رياضية زيرو
5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي

يقدم الصانع الفرنسي عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تلقى اقبال كبير في الشارع المصري.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي في مصر.

5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي 

1 - بيجو 5008 

 

زودت بيجو 5008 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، وتستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية 

 

الفئة الاولى ACTIVE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,819,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,119,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,129,990 جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي 

2 - ستروين C5 اير كروس 

 

دعمت ستروين C5 ايركورس بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو" بقوة اجمالية 165 حصانا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك مكونا من 6 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة ستروين C5 اير كروس إلى 201 كيلومتر في الساعة، و تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/س في غضون 9.4 ثانية، بينما تستهلك 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

أسعار ستروين C5 ايركورس موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و479 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و609 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و679 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و779 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي 

3 - بيجو 2008 

 

تأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يمكنه انتاج 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، وبهذه القدرات يمكنها الوصول إلى سرعة 100 من النقطة 0 خلال فترة زمنية تستغرق 9.3 ثانية.

 

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

 

الفئة الاولى بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,399,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,499,990 جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي 

4 - رينو اوسترال

 

زودت رينو اوسترال 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG.

 

وتستطيع للسيارة رينو اوسترال 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

اسعار رينو اوسترال 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولي Evolution موديل 2024 بسعر مليون و550 ألف جنيه.

الفئة الثانية Techno موديل 2024 بسعر مليون و650 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Iconic موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الرابعة Esprit Alphine موديل 2024 بسعر مليون و840 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Esprit Alphine Black Edition موديل 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي 

5 - ستروين C4

 

تقدم السيارة ستروين C4 موديل 2024 بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 155 حصان، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

ويمكن للسيارة ستروين C4 موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0 خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية، وتضم السيارة باقة من التجهيزات ومنها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

 

اسعار ستروين C4 موديل 2024 الرسمية

 

الفئة الأولى ستروين C4 موديل 2024 بسعر 1,269,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2024 بسعر 1,389,000 جنيه.

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