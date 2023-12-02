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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غراب: الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1646 مريضا بالعاشر من رمضان

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1646 مواطن من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين بمركز صحه 54 لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 4 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة – الجراحة العامة – القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال – النساء والتوليد – الجلدية والتناسلية – تنظيم الأسرة -  الأنف والأذن والحنجرة -  المسالك البولية – الرمد – الروماتيزم والتأهيل – الأسنان) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1646 مريض من أهالي المدينة وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة ، إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

إجراءات الاحترازية أساليب مكافحة العدوى الإجراءات الاحترازية والوقائية الإجراءات الاحترازية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفحوصات المعملية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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