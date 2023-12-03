طبيب يكشف عن انتشار حالات لفيروس كورونا .. طرق الوقاية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمكان مؤخرا انتشار فيروس كورونا من جديد خاصة في هذا الوقت من العام وتحديدا مع برودة المناخ والطقس وبداية شهر الشتاء.

وفي هذا الصدد اوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن هناك مجموعة من الفيروسات التنفسية تنشط مع بداية فصل الشتاء وهي فيروس كورونا المستجد والفيروس المخلوي التنفسي و فيروس نظير الإنفلونزا و الفيروس الغدي و فيروس ابشتاين بار وفيروس الإنفلونزا ومجموعة فيروسات الانف وجميعها تصيب الجهاز التنفسي.



وأكد الدكتور أيمن سالم أن فيروس كورونا منتشر بصورة كبيرة في الكبار والصغار وهو لم يختفي بعد بل هو موجود طوال العام ولكن هذه الفترة هذ فترة نشاط الفيروس لذا ازداد اعداد المصابين به في هذه الأيام.



وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من الاصابة لعل أهمها اخذ قسط كاف من النوم لتقوية جهاز المناعة وشرب السوائل الدافئة، وتناول الخضروات والفاكهة والطعام الصحي، حتى نستطيع أن نرفع من كفاءة عمل جهاز المناعة من أجل مقاومة أي مرض.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن أعراض فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر حسب مناعة كل شخص ولكنها الأعراض المعروفة من ارتفاع في درجات الحرارة وصعوبة التنفس والحرقان في الحلق والأنف وأحيانا يحدث تغيير لحاستي الشم والتذوق والشعور بالارهاق العام.

ونصح الدكتور أيمن سالم أنه بمجرد ظهور الأعراض يجب التوجه للطبيب المختص لتناول العلاج اللازم مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على تناول أدوية قديمة أو الاعتماد على وصفة الطبيب الصيدلي ويجب اخذ هذا الامر بعين الاهتمام الشديد لان اي دواء خاطيء قد ينقل المريض من مرحلة المرض العادية لمرحلة خطيرة قد تضطره للدخول الي المشفى.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن اذا تأكد المريض من الاصابة عليه عزل نفسه في حجرة منفرد بعيدا عن باقي أسرته حتى لا يصاب باقي أفراد العائلة بنفس الفيروس وخاصة الأطفال وكبار السن.