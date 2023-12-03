بالقوة الضاربة .. تشكيل مانشستر سيتى لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:



إيدرسون- ووكر- أكانجي- دياز- جفارديول- رودريجو- برناردو- فودين- دوكو- ألفاريز- هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- فيليبس- ستونز- أكي- كوفاسيتش- جريليش- جوميز- بوب- لويس.