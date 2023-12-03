الزمالك يعين محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاعات الناشئين .

وأكد حسين السيد أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي .

وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي اليوم الأحد، و حرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

و شاهد محمد حلمي بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.