عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح ..


١- يساهم في القضاء على البكتيريا الضارة: حيث أظهرت بعض الدراسات أن خل التفاح يثبط نمو بكتيريا الإشريكية القولونية (بالإنجليزية: Escherichia coli)؛ التي تنمو في الطعام ،كما استخدم شعبياً في علاج فطريات الأظافر، والتهابات الأذن، والقمّال، والثآليل.

٢- يساعد على التحكم في سكر الدم لمرضى السكر من النوع الثانى فقط يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم لديهم ويُحسن وظيفة الإنسولين، كما يقلل من الدهون الثلاثية و الكوليسترول.

٣- يساعد على فقدان الوزن: وكذلك تقليل الدهون في منطقة البطن؛ لأنه يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء؛ مما يؤدي إلى خسارة الوزن ٢ كجم شهريا .

٤- يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي: وكذلك مستوى الدهون الثلاثية عند استعماله لمده ٣ شهور فقط .

٥- يخفف الام الجسم والعضلات للرياضين ومرضى الفيبروميالحيا ومرضى آلام وخشونة المفاصل .

٦- يزيد من كفاءه الهضم والامتصاص وتحسين أعراض عسر الهضم والانتفاخ .

أضرار خل التفاح
ممنوع لمرضى قرح المعدة والاثنى عشر والقولون التقرحي والعصبى .
 

التحكم فى سكر الدم التهابات الأذن البكتيريا الضارة الشعور بالشبع خفض مستوى الكوليسترول خشونة المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

نداء عاجل من حماس لـ الدول العربية والإسلامية

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

موضوعات متعلقة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

بسعر خرافي.. فستان ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

دعاء تحصين النفس والبيت .. خطوات أوصانا بها النبي

حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

جيش الاحتلال: السفينتان المستهدفتان في البحر الأحمر لا علاقة لهما بـ إسرائيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ