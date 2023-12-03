ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح ..
١- يساهم في القضاء على البكتيريا الضارة: حيث أظهرت بعض الدراسات أن خل التفاح يثبط نمو بكتيريا الإشريكية القولونية (بالإنجليزية: Escherichia coli)؛ التي تنمو في الطعام ،كما استخدم شعبياً في علاج فطريات الأظافر، والتهابات الأذن، والقمّال، والثآليل.
٢- يساعد على التحكم في سكر الدم لمرضى السكر من النوع الثانى فقط يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم لديهم ويُحسن وظيفة الإنسولين، كما يقلل من الدهون الثلاثية و الكوليسترول.
٣- يساعد على فقدان الوزن: وكذلك تقليل الدهون في منطقة البطن؛ لأنه يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء؛ مما يؤدي إلى خسارة الوزن ٢ كجم شهريا .
٤- يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي: وكذلك مستوى الدهون الثلاثية عند استعماله لمده ٣ شهور فقط .
٥- يخفف الام الجسم والعضلات للرياضين ومرضى الفيبروميالحيا ومرضى آلام وخشونة المفاصل .
٦- يزيد من كفاءه الهضم والامتصاص وتحسين أعراض عسر الهضم والانتفاخ .
أضرار خل التفاح
ممنوع لمرضى قرح المعدة والاثنى عشر والقولون التقرحي والعصبى .