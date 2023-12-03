السفير بسام راضي: شكل مشرف للمصريين في إيطاليا بـ انتخابات الرئاسة 2024.. فيديو

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر بروما، أن أعداد المشاركين في انتخابات المصريين بإيطاليا كانوا يتزايدون يوميا خلال الأيام الثلاثة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 للمصريين في الخارج .

وتابع بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين في إيطاليا كانوا على قدر الوعي وبشكل مشرف وتوجهوا في حشود إلى اللجان بشكل منظم.

أكد سفير مصر بروما، أن مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات بمثابة رسالة مجمعة بمدى الوعي الموجود في مصر، والاستقرار بالمفهوم الشامل وليس مجرد استقرار أمني.

أوضح أن الأسر كانت تتوجه كاملة للإدلاء بأصواتهم، وهذا ينم على الوعي السياسي لديهم وهو ما يعلموه لأبنائهم ويؤكدون لهم أهمية صوتهم الانتخابي في رسم مستقبل وطنهم.

لفت إلى أن المصريين في إيطاليا حملوا الأعلام وقطعوا مسافات تصل إلى 500 كيلو متر مستقلين القطارات والأتوبيسات من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أردف أن التطور في مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية أمر جديد، وشهد في العرس الانتخابي الحالي قفزة في الاتصال الحي بغرفة العمليات الموجودة في الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الهجرة والخارجية وهناك تسهيل لإجراءات الإدلاء بالصوت.



أشار إلى أنه يمكن للمواطن المصري الذي يتواجد في دولة خارجية على سبيل الزيارة أو السياحة لمدة يوم واحد يمكنه المشاركة في الانتخابات وباستخدام بطاقة الرقم القومي فقط حتى لو منتهية الصلاحية.



أردف أن مصر هي واحة الأمن والأمان رغم المخاطر الدائرة المحيطة، لافتا إلى أن هناك وفد من وزارة الخارجية يزور روما لتوعية المصريين بالخارج وزيادة نسبة المشاركة بغض النظر عن المرشح الذي ينتخبوه.

