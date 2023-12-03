وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج سطروا ملحمة بانتخابات الرئاسة.. والمنافسة شرسة بالخليج|فيديو

قالت وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج سطروا ملحمة كبرى ، خلال الـ 3 أيام لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفة أن المصريين في الخارج رسموا مشهدا كبيرا تحت عنوان في حب مصر، بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع في الدول الخارجية.



أضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تقنية زووم، عبر قناة صدى البلد، أن المصريين في الخارج، أثبتوا دعمهم للدولة المصرية بمشاركتهم في الانتخابات، لافتة إلى أن الفترات التي سبقت الانتخابات الرئاسية كان هناك لقاءات متواصلة مع الجاليات المصرية في مختلف بلدان العالم.



وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المصريين في الخراج شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مشددة على أن هذا الاستحقاق شهد إقبالا كبيرا من المصريين في الخارج ومساندة دولتهم في ظل الظروف التي تمر بها والعبور من هذه الأجواء المضطربة والأزمات، والشعور بالواجب تجاه بلدهم، وإدراك أهمية مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي.

المنظمات الدولية تتايع مشاركة المصريين في الانتخابات



وأوضحت أن المنظمات الدولية تتايع مشاركة المصريين في الانتخابات، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على صناديق الاقتراع في الكويت والسعودية والأردن، وهناك منافسة قوية على نسب الإثقال والمشاركة في الانتخابات.

الاستحقاق الرئاسي



وكشفت عن إقبال كبير من فئة الشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، مبينة أن المشهد الذي نراها يدعو للفخر، بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة من السيدات، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا ووسط الأدغال الإفريقية ومسافات تخطت 7 ساعات والتغلب على الصعاب من أجل الإدلاء بصوتهم في الاستحقاق الرئاسي.

