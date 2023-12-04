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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: علاقة كولر بجماهير الأهلي وصلت إلى طريق مسدود

صدى البلد

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على تعادل النادي الأهلي أمام مضيفه يانج أفريكانز مساء السبت والتي جمعت الفريقين على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وشن رضا عبد العال هجومًا حادًا على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN"، قائلًا: "كولر فقد الثقة في نفسه، والعلاقة بينه وبين الجماهير الحمراء وصلت إلى طريق مسدود ؟ ".

 

واضاف عبد العال" وأصبح يحب ويكره، ويستبعد العديد من اللاعبين دون سبب واضح، كما أنه قضى على بعض اللاعبين مثل أحمد عبد القادر الذي خرج من حساباته بشكل غير مفهوم ".

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