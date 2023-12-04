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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقى طاقمها مصرعه.. تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

طائرة عسكرية بالهند
طائرة عسكرية بالهند

أعلن سلاح الجو الهندي، أن طائرة تدريب عسكرية تابعة له، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد.

وقالت قيادة سلاح الجو الهندي في بيان نشرته على حسابها بمنصة “إكس” إن طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، تحطمت هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية.

وأضافت "بكل أسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات".

ونوهت القيادة بأنه كان على متن الطائرة، مدرب وطيار متدرب وقت تحطمها.

ولفتت إلى أن الطائرة أقلعت من قاعدة أكاديمية القوات الجوية الهندية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة، للتحقيق وتحديد أسباب الحادث.

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