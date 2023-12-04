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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان تتفقد 18 لجنة إنتخابية فرعية بدراو ونصر النوبة

جولة السكرتير العام
جولة السكرتير العام بأسوان

لليوم الثاني على التوالى واصلت اللجنة الميدانية المرور على اللجان الإنتخابية برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبمشاركة مديرى الإدارات والمديريات والجهات المعنية  ، بجانب رؤساء الوحدات المحلية جولاتها للتأكد من جاهزيتها للإنتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إنعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى بـ 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية ، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين  ،  وقد شملت الجولة التفقدية للجنة الميدانية المرور على ١٨ لجنة فرعية داخل المنشآت التعليمية والإجتماعية والرياضية بنطاق مركزى دراو ونصر النوبة .

وخلال الجولة التفقدية شددت المهندسة فاطمة إبراهيم على تكثيف الجهود المبذولة لضمان توفير جميع الإحتياجات من الأثاثات وغيرها من الأدوات والتجهيزات الفنية والمفروشات اللازمه بالقاعات المخصصة لصناديق الإقتراع ، وأيضاً بغرف الإستراحات  ، مع سرعة مراجعة الحالة الفنية لأعمال الكهرباء وأجهزة الإضاءة والتهوية ، بجانب التأكيد على توفير وسائل الأمان والحماية المدنية ، علاوة على سرعة تنفيذ أعمال الصيانه والسباكة الخاصة بالمرافق العامة ودورات المياه العمومية مع دعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمنظفات والمطهرات اللازمة للإستخدام والحفاظ على النظافة الشخصية.

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وشددت على رفع مستوى النظافة العامة ، والإهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية لأماكن اللجان ، كما وجهت السكرتير العام مسئولى الوحدات المحلية بسرعه رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة والإهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء ، فضلاً عن القيام بأعمال الكنس والرش وتسوية الطريق ، وأيضاً تسليك وتطهير غرف وشبكات المياه والصرف الصحى بمحيط المقار الإنتخابية ، مع الإلتزام بتوفير أماكن للإنتظار تكون مجهزة بالمظلات والمقاعد وغيرها من الأدوات اللازمة لتوفير الراحة وتهيئة المناخ المناسب أمام الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيعهم على المشاركه الإيجابية والإقبال للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بعيداً عن التكدس والإزدحام .

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وفى نفس السياق حرصت السكرتير العام على متابعة إنتظام سير العملية التعليمية والإستفسار من الطلاب على مستوى التحصيل الدراسى ، ومدى إستيعابهم وإتقانهم لمختلف المناهج التعليمية لتحقيق أفضل الدرجات العلمية للإلتحاق بالكليات المناسبة التى تلبى رغباتهم وطموحاتهم فى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم .

وكانت قد واصلت مبادرة "الناس لبعضهم" سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها المتتالية تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته للقائمين على تنفيذ المبادرة الإنسانية، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام.

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