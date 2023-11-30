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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

صدى البلد

شكلت مديرية العمل بمحافظة اسوان  لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بفارس  500 ميجا، أحد المشروعات العملاقة لإنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بمحافظة أسوان.

وأوضح فوزى صابر مدير المديرية  ، أنه جرى تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، وأفاد مدير المديرية انه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة وفد من المديرية،من وحدة العمالة غير المنتظمة، ومفتشين ، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع، كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء اشرف عطية محافظ اسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

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