محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية لبرنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد 90 من القيادات النسائية ضمن الفاعليات الختامية للمرحلة الخامسة لبرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى تم تنظيمه على مدار أسبوعين بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب.

وحضر حفل التكريم متدربى الأكاديمية الدكتور هبه خالد ، والدكتور سامر النجار ، والدكتور طارق مصطفى ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لدعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات.

المرأة تقود

وخلال الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية بدور المرأة الرئيسى بالمجتمع بإعتبارها شريك أساسى في كافة عمليات التنمية والتطوير الجارية بمختلف قطاعات العمل حيث أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية.

كما أنها حققت المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة ، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة.

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، مطالباً القيادات النسائية بأهمية الإستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات.

جهود

ومن جانبهم قدم متدربى الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى ، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى.

وفى ختام الفاعليات أهدى محافظ أسوان دروع لمتدربى الأكاديمية الوطنية تقديراً للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين فى المجال التدريبى لخدمة سيدات أسوان .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإستفادة من الدراسة العلمية التي تم إعدادها بإشراف من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من جامعتى الزقازيق و أسوان ، بالإضافة إلى لجان مراكز بحوث البناء بوزارة الإسكان ومعهد بحوث الرى ، للتخلص من مشكلة المياه الجوفية بإعتبارها من أكبر التحديات الحالية.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتى توازى مع إيجاد حلول سريعة لتداعيات إرتفاع منسوب المياه الجوفية للحفاظ على حياة المواطنين وخاصة بالعمارتين 11 و 12 التابعة لبنك الإسكان بحى العقاد ، علاوة على مشروع تطوير وخفض منسوب المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق.