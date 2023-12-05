تعرف علي أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري بدولة الإمارات

تنطلق في ٢٥ ديسمبر الحالي مباريات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي و بيراميدز و فيوتشر و سيراميكا كليوبترا على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم ٢٨ من نفس الشهر .
وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري لتبدأ من ٧ دراهم حتى ٢٣٨ درهم.
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدرجة السابعة :7.08 درهم
الدرجة السادسة 14.17 درهم
الدرجة الخامسة : ٢١.٢٥ درهم
الدرجة الرابعة :28.3 درهم
الدرجة الثالثة:35.4 درهم
الدرجة الثانية : 70.84 درهم
الدرجة الاولى:85.01 درهم
VIP:283.38
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