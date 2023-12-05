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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري بدولة الإمارات

كاس السوبر
كاس السوبر

تنطلق في ٢٥ ديسمبر الحالي مباريات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي و بيراميدز و فيوتشر و سيراميكا كليوبترا على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم ٢٨ من نفس الشهر .

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري لتبدأ من ٧ دراهم حتى ٢٣٨ درهم.


وجاءت الأسعار كالتالي :
الدرجة السابعة :7.08 درهم 
الدرجة السادسة 14.17 درهم 
الدرجة الخامسة : ٢١.٢٥ درهم 
الدرجة الرابعة :28.3 درهم 
الدرجة الثالثة:35.4 درهم 
الدرجة الثانية : 70.84 درهم 
الدرجة الاولى:85.01 درهم 
VIP:283.38

 

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كأس السوبر الأهلى سيراميكا

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