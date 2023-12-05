مفاجأة بمليارات الدولارات.. كيف جنى البعض أموالا طائلة من "طوفان الأقصى"؟

مفاجأة بمليارات الدولارات جناها بعض المستثمرين من وراء طوفان الأقصى، وسط حالة من الجدل داخل إسرائيل حول كيفية حدوث ذلك.. فما القصة؟

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تقريرا أكدت خلاله أن بعض الأشخاص العاملين في سوق البورصة والأسواق المالية كانوا على علم بالهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، واستغلوا تلك المعلومات لكسب مليارات الدولارات.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت حركة حماس وراء ذلك واستفادت ماليًا من التلاعب المالي الذي حدث.

تسريب عملية طوفان الأقصى

وفقا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية، هناك عمليات مالية كبيرة تمت ضد إسرائيل في أسواق تل أبيب ووول ستريت قبل أيام قليلة من الهجوم في السابع من أكتوبر.

وأكدت الصحيفة أن هذه العمليات تسببت في كسب مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص ربما كانوا يعرفون مسبقًا عن خطة حماس للهجوم، الذي تسبب في انهيار الأسواق المالية.

واستنتجت الصحيفة أن حركة حماس قد استفادت ماديًا من هذا الأمر.

من المسئول عن التسريب؟

أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة، أن حركة حماس قد تكون حاولت استغلال هجومها على إسرائيل للحصول على مكاسب مالية.

وتوصلت الدراسة، التي أعدها باحثان من جامعتي نيويورك وكولومبيا ونُشِرَت في دورية "SSRN"، إلى أن بعض المستثمرين الذين كانوا على علم مسبق بالهجوم تمكنوا من تحقيق ربح بلغت قيمته مليارات الدولارات، وفقًا لسلوكهم المالي.

وعقب انتشار هذه النتائج، باشرت السلطات الإسرائيلية التحقيق في الأمر، وفقًا لوكالة "رويترز" التي أفادت بذلك يوم الاثنين.

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أشارت الهيئة الإسرائيلية للأوراق المالية إلى أنها تعلم بهذه القضية وتقوم بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية.

ماذا فعل المستثمرين؟

توثق الدراسة الأمريكية، ارتفاعًا كبيرًا في عمليات بيع الأسهم على المكشوف في العديد من الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب.

وقد حدث هذا الارتفاع المفاجئ بشكل كبير في الثاني من أكتوبر الماضي، أي قبل خمسة أيام من وقوع الهجوم.

ووفقًا للباحثين، فإن عمليات بيع الأسهم على المكشوف كانت بمستوى يتجاوز تلك التي شهدتها أزمات عديدة مثل الركود الذي تلا الأزمة المالية وحرب عام 2014 وجائحة كورونا.

يعتبر بيع الأسهم على المكشوف أسلوبًا شائعًا في البورصة، حيث يقوم المستثمرون ببيع الأسهم بتوقع انخفاض أسعارها، ويُعتبر استراتيجية لتحقيق الربح عن طريق البيع بأسعار مرتفعة ثم إعادة شرائها بأسعار أقل.