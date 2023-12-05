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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 260 شهيدا و3200 جريح في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ارتفاع أعداد الشهداء الجرحي في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي الي 260 شهيدا و3200 جريحا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتي الآن.

وذكرت وزيرة  الصحة الفلسطينية ان إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام 2023 ارتفع الي 468 شهيدا، مشيرة الي أن وتيرة الاعتداءات على المستشفيات وسيارات الإسعاف ارتفعت في الفترة الأخيرة.

من جانبها؛ ذكرت وكالة الأونروا أنه تلاحظ مؤخرا انتشارا لمرض الكبد الوبائي بين النازحين وهو ما لم يكن معهودا في قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية حربها المستعرة ضد قطاع غزة لليوم الستين علي التوالي حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.


و تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب 16 ألف فيما زاد عدد الجرحى عن 42 الف.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية الي ان أعداد من الشهداء والجرحى قد وصلوا إلى مشفى ناصر جراء استهدافات الاحتلال لمناطق مختلفة بخانيونس الليلة الماضية، معظم من الأطفال والنساء

ونفذت طائرات الاحتلال حزام ناري عنيف في بني سهيلا شرق خانيونس بالإضافة الي القاء قنابل الفسفور بشكل مكثف شمال وشرق خان يونس.

واستهدف الـقصف منزل لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي خانيونس ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بجانب استشهاد عائلات باكملها جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل مدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة.


وارتقى أكثر من 15 شهيد جرّاء قصف الطيران الحربي الاسرائيلي عدد من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي مربع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة مع حزام ناري محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات استهدفت محيط مسجد صلاح شحادة وجمعية الصحوة في شمال قطاع غزة

واشتعلت النيران شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة نتيجة قصف للطيران الإسرائيلي باستعمال القنابل الحارقة.

وارتقى عشرات الشهداء جراء استهداف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج وسط قطاع غزة ما خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وانقطعت الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة لنحو 12 ساعة مما أعاق جهود عمليات الإنقاذ

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