عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخفيضات على تذاكر القطارات.. تعرف على الفئات المستفيدة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

كشفت هيئة السكة الحديد، في تقرير رسمي ، نسب التخفيضات والامتيازات الممنوحة على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والمميزة سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع، وتراوحت نسب التخفيض التي تمنحها الهيئة على التذاكر بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.

خصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجود تخفيض بنسبة 50% على تذاكر القطارات العادية والمكيفة لـ الأطفال من 5  حتى 10 سنوات، وخصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات.

كما أعلنت الهيئة، تخفيضات على أسعار تذاكر بعض  القطارات بنسبة 50%، لـ الركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.

تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، في بيان، إن تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة تصل إلى 70% فيما تصل التخفيضات على اشتراكات الطلبة إلى 97%.

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ذوي الهمم وفاقدي البصر لديهم خصم يصل إلى 50%.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، وجه بتسهيل الإجراءات الخاصة بمختلف الفئات من جمهور الركاب، وخاصة ذوي الهمم، في صرف تذاكر لهم ولمرافقيهم، إذ يتم إتاحة تخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقيهم على قطارات السكة الحديد.

وأوضحت وزارة النقل، فى بيان، أن الوزير شدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات في شبابيك التذاكر وداخل القطارات، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية، إذ تحرص الهيئة على تقديم العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

قرار ناري من الأهلي بشأن المستبعدين من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

عروض قطرية وإماراتية لـ «كولر» للرحيل عن تدريب الأهلي |تفاصيل

تخفيضات على تذاكر القطارات.. تعرف على الفئات المستفيدة

مفاجأة كيسنجر بحديثه الأخير قبل مماته.. مهندس السياسة الخارجية الأمريكية يتحدث عن توقعات بزوال إسرائيل "نص الحوار"

للسيدات والفتيات.. احذري هذا الفعل عند الرقية الشرعية

استئناف صاحبة قناة "أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات

أمريكا تعتزم انخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: استغل قدراتك وأصلح حياتك

فرنسا تعرض أسلحة حديثة يمتلكها الجيش المصري في معرض إيديكس 2023.. صور

فستان غادة عبد الرازق يثير ضجة على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ