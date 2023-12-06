الإحصاء: 10.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر سبتمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء ، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2023.

وبـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.14 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدره 10.3 ٪.

وقالت نشرة الجهاز، إن حجم الصادرات قد انخفضبنسبـــة 33.7 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 4.44 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة وتضمن صــادرات بعض السـلــع وأهــمها (ملابس جاهزة بنسبــة 11.1 %، منتجات البترول بنسبة 68.2 ٪، أسمدة بنسبة 65.9 ٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 36.5 ٪) .



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 81.3 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 157.2 ٪ ، سجاد وكليم بنسبـة 42.0 ٪).

كما انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 16.5 ٪ حيث بلغــت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( القمح بنسبـــة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1 %، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 39.1 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 38.0 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البتــرول بنسبة 14.9 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2 ٪، سيارات ركوب بنسبة 156.6 % ).