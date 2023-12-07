رئيس الوزراء يتابع العمل فى حدائق تلال الفسطاط

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي،، رئيس مجلس الوزراء، من المتحف المصرى الكبير إلى حدائق تلال الفسطاط لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحدائق.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير، ورافقه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير.

كما تفقد مدبولي المبنى الرئيسي والخدمي، والمباني المحيطة، وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.