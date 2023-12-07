عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

قنبلة SPICE 2000
قنبلة SPICE 2000

تصدرت قنبلة SPICE-2000 محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.

يذكر أن الحرب على غزة، قد دخلت شهرها الثالث منذ بداية اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

صحيفة أمريكية: واشنطن زودت إسرائيل بنحو 15000 قنبلة و57000 قذيفة مدفعية

عائلة تكتشف قنبلة نشطة من القرن الـ19 داخل منزلها في بريطانيا

روسيا والسعودية تعربان عن قلقهما البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

الفوضى تطغى.. منظمة أوكسفام: إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة

وأدت الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 16 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر 42 ألفا آخرين.

ما هي قنبلة SPICE-2000؟

وفقا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".

وأشارت الشركة إلى "أن قنبلة SPICE-2000 يمكنها أيضا إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام EO/IR و GPS، ويمكن لهذه القنبلة مطابقة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مسارها بشكل جزئي".

وتسمح تقنيات EO/IR المتقدمة والمتوفرة لدى القنبلة بالاستهداف والاستحواذ والتتبع المستقل من الأهداف المتحركة، وخوارزمية مطابقة المشهد تمكن من القيام بمهام مستقلة تمامًا ومستقلة عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع تعديل مسار منتصف الرحلة والحد الأدنى من الأضرار الجانبية. 

تاريخ استخدام spice 2000

تزن قنبلة spice 2000 نحو 900 كيلو جرام، وكانت إسرائيل قد بدأت باستخدامها مع بعض أنواع طائرات "F-16" منذ عام 2006، وعام 2019 اشترت الهند مجموعة من هذه القنابل بقيمة 42 مليون دولار لتستعملها مع طائرات Su-30MKI الروسية الصنع.

ولم يكن ذلك أول استخدام لقنبلة spice 2000، فقد سبق واستخدامها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عام 2022 حينما استهدف أحد قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب ما أشارت إليه صحيفة «جيروزاليم بوست».

وقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تلك القنبلة مع بعض أنواع من طائرات F-16 وذلك في عام 2006؛ لتمر السنين وتصبح الحل للقوات حيث توفير إمكانات الملاحة والتوجيه والاستهداف والتوجيه فائقة الذكاء. 

يذكر أن البيت الأبيض، قد أخطر الكونجرس الأمريكي بنيته تزويد إسرائيل بأسلحة بقيمة 320 مليون دولار، وفقا لتقارير أمريكية.

SPICE 2000 قنبلة SPICE 2000 سعر قنبلة SPICE 2000 مميزات قنبلة SPICE 2000 غزة اخبار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

موضوعات متعلقة

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد قبل الفجر

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

دعاء سداد الديون يوم الجمعة .. ردده حتى المغرب

دعاء تحقيق المعجزات بـ3 كلمات في صباح يوم الجمعة.. أخبر عنه الرسول

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء واظب عليه النبي بعد الصلاة

نبوءة بوتين! .. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

ترشيحاتنا

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ