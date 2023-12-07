أمريكا .. ارتفاع صادم في التحيّز ضد المسلمين والفلسطينيين

تلقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، المجموعة الرائدة في مجال الدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، أكثر من 2000 طلب مساعدة وتقارير عن التحيز على مدار الـ57 يومًا الماضية، وفقًا لبيانات جديدة صدرت اليوم.

وفي الأسابيع الثمانية بين 7 أكتوبر و2 ديسمبر، سجل المقر الوطني للمنظمة وفروعها ما مجموعه 2171 شكوى، بزيادة قدرها 172% مقارنة بفترة شهرين مماثلة من العام الماضي.

وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث في المنظمة: “من المذهل أن نرى هذا النوع من الارتفاع في الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في أقل من شهرين”.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن انتهاكات التعديل الأول كانت القضية الأكثر الإبلاغ عنها خلال فترة الثمانية أسابيع، حيث تمثل 33.94% من جميع الشكاوى.

وشملت القضايا الرئيسية الأخرى مشاكل التوظيف (22.38%)، وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية (16.7%).