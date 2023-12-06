ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّنا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الطبي في غزة على وشك الانهيار، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى مسؤولياته وأن يتصرف ويتخذ الإجراءت اللازمة ويتخذ قرارًا يدعو فيه لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المجموعة العربية خاضت محادثات هامة مع رئيس الجنائية الدولية، ومشروع قرار وقف النار تخطه المجموعة العربية، وقد يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع، وقبل نهاية اليوم قد نوزع صيغة لمشروع قرار يدعو لوقف النار في غزة.

الحرب يجب أن تتوقف

أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن الاستيطان بمثابة جريمة ضد الإنسانية، ويجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين، وهذه الحرب يجب أن تتوقف.