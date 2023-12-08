أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية .. فلسطين: على مجلس الأمن إقرار وقف إطلاق النار في غزة فورًا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى بكري: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. والحدود خط أحمر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر أكدت أنه لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن الحدود المصرية خط أحمر، وإسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط التهجير للفلسطينيين.

ضياء رشوان: هجوم إجرامي متواصل وإبادة جماعية مستمرة على قطاع غزة

قال الإعلامي ضياء رشوان إن شعب غزة مر عليه ٦٢ يوما من الإبادة الجماعية من قوات الاحتلال الغاشمة ويعاني شعب غزة من أوضاع إنسانية وعسكرية غير مسبوقة وهجوم إجرامي متواصل وقصف من البر والبحر والجو، لافتا الى أن هناك محاولات للتوغل بشمال غزة لم تنتهي.

حلمي النمنم: إسرائيل تنفذ جرائم وحشية في قطاع غزة.. وترفض حل الأزمة

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية لمصر لم تكن مجرد زيارة عادية، بل كانت من أجل التفاوض على فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس قرر أن يكون اللقاء على الهواء ليري العالم أجمع ويسمع موقف مصر تجاه ما تخطط له إسرائيل.

مستقبل وطن: ما تحقق بمصر خلال الـ10 سنوات الماضية إعجاز وليس إنجازا

قال النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه مع قرب نهاية فترة الدعاية الإنتخابية عايز أقول رسالتين من القلب، الرسالة الأولى، سعداء جدًا فى حزب مستقبل وطن بحالة التوافق والانسجام التى نعيشها مع أشقائنا من كافة ممثلى الأحزاب والكيانات السياسية خصوصا خلال الفترة الأخيرة.

فلسطين : على مجلس الأمن إقرار وقف إطلاق النار في غزة فورًا

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنَّه على مجلس الأمن أن يقر وقف إطلاق النار في غزة فوراً.

طوني خليفة: لا أخاف من الموت ولست محبوبا وسط المهنة

قال الإعلامي طوني خليفة، إنه لا يخاف من الموت ومؤمن أن كل شيء بالحياة سيأتي له وقت وينتهي ولكن يخشى على أبنائه، "كل شيء بالحياة له نهاية ولكن لما يبقى عندك ولاد وعيلة بخاف على نفسي عشان بخاف عليهم وده من أكثر شيء بخاف عليه".

الأمم المتحدة: إسرائيل تدفع الفلسطينيين للتوجه إلى جنوب غزة ولا يجدون مناطق آمنة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إنّ إسرائيل تدفع الفلسطينيين للتوجه إلى جنوب غزة لكنهم لا يجدون مناطق آمنة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف الوضع المأساوي في قطاع غزة

قال الدكتور عبد الجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في غزة صعب للغاية، إذ توقفت عربات الإسعاف بسبب عدم وجود وقود، وتم توفير نقطة طبية متقدمة تقوم بعلاج المرضى بقدر المستطاع، ويوجد انقطاع للاتصالات، والمرضى كانوا يصلون للمستشفيات إما مشيا على الاقدام أو بسيارات خاصة بسبب انقطاع الاتصالات.

البيت الأبيض: لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة

أعلن البيت الأبيض، أن هناك مناقشات يومية مع شركائنا في المنطقة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة.

إمام عاشور يهدّد مستقبل أحمد فتوح في التعاقد مع الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل هامة بشأن إمكانية انتقال أحمد فتوح لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قائلا إن بعض المسؤولين داخل صفوف النادي الأهلي يفضلون التعاقد مع أحمد فتوح، في ضوء تراجع مستوى علي معلول، موضحا أن أحد مسؤولي الوكرة القطري سيراقبون علي معلول في كأس العالم للأندية، وإذا ظهر اللاعب بشكل مميز في كأس العالم للأندية سيتم تقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب.