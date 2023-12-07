الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف الوضع المأساوي في قطاع غزة

قال الدكتور عبد الجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في غزة صعب للغاية، إذ توقفت عربات الإسعاف بسبب عدم وجود وقود، وتم توفير نقطة طبية متقدمة تقوم بعلاج المرضى بقدر المستطاع، ويوجد انقطاع للاتصالات، والمرضى كانوا يصلون للمستشفيات إما مشيا على الاقدام أو بسيارات خاصة بسبب انقطاع الاتصالات.

حديث حول الوضع في غزة

وأضاف "الحنجل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني في الفترة الحالية، ويوجد عالقين، ويكون هناك بلاغات حول العالقين، ويتم استخراجهم بحسب الإمكانيات.

وتابع، أن هناك صعوبة كبيرة في إحصاء عدد الشهداء والمصابين بسبب انقطاع الاتصالات، ومحاولات تصفية المستشفيات وعربات الإسعاف من قبل جيش الاحتلال.