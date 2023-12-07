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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يدفع جوتيريش ثمن موافقه الرافضة لإجرام إسرائيل في غزة؟.. فيديو

جوتيريش
جوتيريش

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن حديث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن استخدام المادة 99 هو بمثابة إعلان حرب صريح على إسرائيل، موضحًة أن المادة 99 تعتبر أقوى أسلحة الأمم المتحدة، والتي تشهرها في وجه إسرائيل.

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البرلمان العربي يشيد بمبادرة جوتيريش لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة

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حكاية المادة (99).. طلب جوتيريش تفعليها بعد 52 عاما بسب كارثة غزة


وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن تلويح جوتيريش بالمادة 99 أثار غضب إسرائيل، وهناك نقاش كبير حول تصريحات جوتيريش.


وتابعت: "المادة 99 حسب الميثاق تنص أنه في حالة حدوث أعمال عدائية تهدد سلام العالم فيجوز لمجلس الامن اتخاذ قرار لإزالة الخطر"، منوهة أنه نادرا ما يتم اللجوء لهذه المادة، ويعتقد أنها استخدمت مرة في الستينات في الكونغو، عندما بدأت عملية عسكرية لمساعدة الحكومة هناك.


وأشارت إلى أن هناك ردود أفعال واسعة حول تصريحات جوتيريش، لافتة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعلن عن تأيده لمبادرة جوتيريش، ورئيس الوزراء الإسباني عبر عن دعمه الكامل لرسالة جوتيريش الغير مسبوقة، بينما صرح سفير إسرائيل بأن تصريحات جوتيريش دليل على إنحرافه الأخلاقي وعدائه لإسرائيل.


وواصل: "وسط الحرب الكلامية المستمرة بين جوتيريش وإسرائيل، هل يدفع أنطونيو جوتيريش الثمن لمواقفة؟، لأن فترته في الأمم المتحدة تنتهي في ديسمبر 2026، ومن الواضح أنه سيكون أول من خسر في هذه المعركة".

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