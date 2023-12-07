حلمي النمنم: إسرائيل تنفذ جرائم وحشية في قطاع غزة.. وترفض حل الأزمة

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية لمصر لم تكن مجرد زيارة عادية، بل كانت من أجل التفاوض على فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس قرر أن يكون اللقاء على الهواء ليري العالم أجمع ويسمع موقف مصر تجاه ما تخطط له إسرائيل.

وقال حلمي النمنم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية وترفض الحل، مشددا على أن إسرائيل تنفذ جرائم وحشية في قطاع غزة.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن دول مصر وسوريا ولبنان دخلت في حروب مباشرة مع إسرائيل، وهنا الرد على عن يتحدث عن التطبيع، خلاف دول عربية أخرى لم تدخل أي حروب مع إسرائيل، مضيفا أن التطبيع له خلفيات كثيرة من الحروب مع إسرائيل.

إحلال السلام

وأشار حلمي النمنم إلى أن خطوة الرئيس الراحل أنور السادات، بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، كانت نحو إحلال السلام بالنسبة للفلسطينيين والسوريين.

