عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: إسرائيل تنفذ جرائم وحشية في قطاع غزة.. وترفض حل الأزمة

حلمي النمنم وزير
حلمي النمنم وزير الثقافة الأسيق

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية لمصر لم تكن مجرد زيارة عادية، بل كانت من أجل التفاوض على فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس قرر أن يكون اللقاء على الهواء ليري العالم أجمع ويسمع موقف مصر تجاه ما تخطط له إسرائيل.

 

وقال حلمي النمنم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية وترفض الحل، مشددا على أن إسرائيل تنفذ جرائم وحشية في قطاع غزة.

 

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن دول مصر وسوريا ولبنان دخلت في حروب مباشرة مع إسرائيل، وهنا الرد على عن يتحدث عن التطبيع، خلاف دول عربية أخرى لم تدخل أي حروب مع إسرائيل، مضيفا أن التطبيع له خلفيات كثيرة من الحروب مع إسرائيل.

 

إحلال السلام

وأشار حلمي النمنم إلى أن خطوة الرئيس الراحل أنور السادات، بتوقيع اتفاقية  كامب ديفيد، كانت نحو إحلال السلام بالنسبة للفلسطينيين والسوريين.
 

حلمي النمنم وزير الثقافة وزير الخارجية الأمريكية موقف مصر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية|وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء الكونجرس: سنرسل أعمامكم وأبنائكم لمحاربة روسيا

الأهلي أقوى.. تعليق ناري لخالد الغندور بعد فوز ضمك على الاتحاد

ضياء رشوان: مصر تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة

لو مستعجل.. أسرع خطوات استخراج جواز سفر فوري وبدل فاقد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ