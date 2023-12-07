مصطفى بكري: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. والحدود خط أحمر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر أكدت أنه لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن الحدود المصرية خط أحمر، وإسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط التهجير للفلسطينيين.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب الفلسطيني يتم إبادته، ولكن الخطر الأكبر مرحلة ما بعد العدوان، مؤكدا أنه لا بد من الإصطفاف الوطني لمنع مؤامرات إسرائيل على العالم العربي.

لا يمكن التفريط فيها

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأرض المصرية خط أحمر، ولكن إسرائيل عليها أن تدرك أن الحدود المصرية لا يمكن التفريط فيها.