وزارة التنمية المحلية تشارك في المنتدى الحضري الوطني الثالث (NUFA3) في أذربيجان

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
نيابةً عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شارك السفير حسام القاويش، مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الحضري الوطني الثالث (NUFA3)، الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025 في مدينتي خانكندي وباكو بجمهورية أذربيجان، تحت شعار “نحو مدن أكثر مرونة وصحة: تسخير الحلول المبتكرة والشراكات الإقليمية”.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر في المنتدى تأتي تأكيدًا على إلتزام الدولة المصرية برؤية التنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى أن اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان نظمنت المنتدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ليشكل منصة وطنية وإقليمية رائدة لمناقشة التحديات الحضرية، واستعراض التجارب الدولية في مجال إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن  المنتدى يهدف إلى عرض الممارسات الحضرية المستدامة، وتعزيز الابتكار والتخطيط العمراني الشامل، مع التركيز على قضايا مثل إعادة الإعمار بعد النزاعات والكوارث، واستدامة الإسكان، والحلول الخضراء، والشراكات الإقليمية، كما يسعى إلى إبراز دور أذربيجان كمركز إقليمي للحوار والابتكار الحضري، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

ومن جانبه، استعرض السفير حسام القاويش خلال مشاركته في المنتدى أبرز الجهود المصرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، مؤكداً أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التحضر المستدام، وهو ما تجلى في استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر (WUF12) في نوفمبر 2024، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص من 180 دولة، والذي مثل منصة عالمية لتبادل الخبرات حول التحضر المستدام، وأسفر عنه اعتماد “إعلان القاهرة للتنمية الحضرية المستدامة” الذي دعا إلى دمج قضايا المناخ في خطط التنمية الحضرية وتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية.

وأشار السفير حسام القاويش إلى أن المنتدى الحضري الوطني الثالث (NUFA3) يُعد خطوة أساسية نحو التحضير للمنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) المقرر عقده عام 2026، حيث يسهم المنتدى في توحيد المواقف الإقليمية، الرامية إلى تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير مدن أكثر مرونة واستدامة وشمولًا.

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
استهلاك البنزين
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
أضرار خل التفاح
