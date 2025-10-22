اختبار المتقدمين للعمل بالإمارات على مهن حدادة ونجارة ومحارة

شهد مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إجراء اختبارات مهنية للشباب المتقدمين على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا خلال ملتقى توظيف نُظّم بالمركز.

وأوضح البيان أن فرص العمل تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي بالإمارات، وذلك في إطار جهود المكتب للتنسيق مع كبرى الشركات الإماراتية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات أجريت لعدد من المهن المطلوبة، وهي:نجار مسلح ،وحداد مسلح،ونجار خشب أثاث "موبيليا"،وصباغ خشب أثاث،و فني جبس بورد،و فني سيراميك،و فني محارة،و سباك...وأضافت أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بكافة بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي..وبيّنت أن شروط التقديم شملت أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.