استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اختبار المتقدمين للعمل بالإمارات على مهن حدادة ونجارة ومحارة

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

شهد مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إجراء اختبارات مهنية للشباب المتقدمين على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا خلال ملتقى توظيف نُظّم بالمركز.

وأوضح البيان أن فرص العمل تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي بالإمارات، وذلك في إطار جهود المكتب للتنسيق مع كبرى الشركات الإماراتية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات أجريت لعدد من المهن المطلوبة، وهي:نجار مسلح ،وحداد مسلح،ونجار خشب أثاث "موبيليا"،وصباغ خشب أثاث،و فني جبس بورد،و فني سيراميك،و فني محارة،و سباك...وأضافت أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بكافة بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي..وبيّنت أن شروط التقديم شملت أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

فرص العمل وزارة العمل فرص عمل بالخارج

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

مجلس النواب

سؤال بالنواب عن ضمان العدالة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص

مجلس النواب

زودوا الأجرة.. سؤال برلماني لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين

النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

نائبة: نتمنى تطبيق التجربة الكورية في التعليم داخل مصر

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

