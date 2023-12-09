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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة المستقبل يدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة التصويت بالانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات مركزية
غرفة عمليات مركزية لمتابعة مجريات التصويت

دشن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، غرفة عمليات مركزية لمتابعة مجريات عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية في عدد من محافظات الجمهورية، خلال أيامها الثلاث والتي تنطلق بدءا من صباح الغد الأحد وتنتهي مساء الثلاثاء.

وقال المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، إنه تم تدشين غرفة عمليات بالأمانة المركزية للحزب برئاسة اللواء دكتور صفوت كامل، والتي من شأنها ستعمل على متابعة غرف عمليات الحزب بمحافظات القاهرة والجيزة ومحافظات شمال الصعيد (بني سويف والفيوم والمنيا)، لافتا إلى أن الحزب اتخذ كافة الإجراءات للاستعداد للانتخابات الرئاسية وحشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم ومساعدتهم في هذا الإطار.

وأضاف رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب نظم عددا من الندوات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لكي تظهر مصر بما يليق بها وبحضارتها وشعبها، مشيرا إلى أن المشهد الذي أظهره المصريون في الخارج، كان مشرفا للغاية، ونسعى لصناعة ملحمة وطنية جنبا إلى جنب مع كافة الأحزاب الوطنية التي تمثل ظهيرا سياسيا للدولة المصرية.

وبحسب المهندس علي عبده، فإن حزب حماة المستقبل، دشن أيضا مبادرة (اعرف لجنتك) في كافة أمانات الحزب في المحافظات وباقي القواعد الحزبية الأخرى، وذلك تيسيرا على المواطنين في معرفة لجنة التصويت التابع لها، كما أنه وفر عددا من شباب الحزب لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم ممن سيشاركون في الماراثون الانتخابي الأهم في مصر.

ودعا رئيس حزب حماة المستقبل، كافة المصريين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يقود دفة الوطن، مقدما الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي عملت على تيسير كافة الإجراءات لعملية التصويت، وكذلك للجهود الأمنية الكبيرة في تأمين الاستحقاق الدستوري المهم، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية تستدعي منا جميعا القيام بدور إيجابي ومشاركة كل من له حق التصويت في القيام بدوره وواجبه الوطني.

واختتم بالقول: لدينا يقين أن المصريين سيصنعون ملحمة وطنية أمام اللجان الانتخابية وسيضربون أروع المثل في مساندة دولتهم وظهورها بما يليق بها ومكانتها وذلك عبر المشاركة الإيجابية في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر لست سنوات مقبلة.

حزب حماة المستقبل الانتخابات الرئاسية الامانة المركزية الوطنية للانتخابات المصريون في الخارج

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