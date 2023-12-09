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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت فى بيتك .. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة الخطوات اللازمة من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين عن استقبال المديريات لطلبات الفئات المسموح لها بـ إضافة المواليد على البطاقات التموينية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وهناك مجموعة من الفئات المحددة التي يمكنها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عن والتي تتضمن ما يلي :-

- مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

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خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتوفر بوابة مصر الرقمية للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين إتمام العملية من خلال مجموعة من الخطوات التي تتضمن ما يلي:-

- تبدء أولي خطوات إضافة المواليد الجدد بالدخول على بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة تقوم بكتابة رقم الهاتف.

- يتم إدخال الرقم القومي.

- الحصول على بيانات الرقم السري.

- يتم اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين في التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

 
وأيضا يمكن إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر

- الدخول على موقع دعم مصر .

- اضغط على أيقونة «سجل حساب جديد».

- كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

- كتابة الاسم الأول للأم «الوالدة».

- اضغط على «خدمات التموين».

- اضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.

- اضغط على خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

- اكتب اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، ويكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة المواليد الجدد.

- كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة، اختيار الصفة ضم الأبناء.

- اضغط على أيقونة «إضافة».

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وتشمل المستندات المطلوبة أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين،  للفئات  التي يحق لها إضافة المواليد الجدد على البطاقة، ما يلي :-

- تتضمن المستندات صورة بطاقة التموين.

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة الشخصية.

- وأيضا تشمل الأوراق المطلوبة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية، بالنسبة لاي من الأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج «الأرملة».

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة للمطلقة.

- برنت تأميني لا تزيد قيمته على 1500 جنيه بالنسبة لكل من الأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة من الشؤون الاجتماعية.

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المصيلحي : كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12 جنيه ونص

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لو كنت مسافر .. طرق تفعيل بطاقة التموين

- كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.
 

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