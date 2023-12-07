برلمانى يطالب بمنح كيلو سكر زيادة على بطاقة التموين

أشاد محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، بجهود الاجهزة الرقابية فى الدولة في مواجهة الفساد في كل ربوع مصر وخاصة الرقابة الادارية بعد القبض على مستشار وزير التموين بتهمة الفساد وازمة السكر ليكون عبره لكل من تسول له نفسه ان يتاجر في قوت الشعب.

زيادة كيلو سكر على كل بطاقة تموين

وأكد “الصعيدي” فى تصريح لـ" صدى البلد"، على ضرورة زيادة كيلو سكر على كل بطاقة تموين لكل أسرة لتعويض المواطنين عن الازمة الطاحنة التى شهدتها الفترة الماضية فضلا عن زيادة الدعم المقدم لهم عبر منافذ التموينية لبطاقات التموين.

وأشار عضو مجلس النواب الى أهمية بيع السكر في المنافذ المخصصة لتموين التى يصرف منها المواطن السلع التموينية الخاصة به لمنع الفساد واعطاء كل ذي حق حقه ولاحكام الرقابة على السلع المهمه الخاصة بالمواطنين ومنع الاحتكار وزيادة الأسعار مرة اخرى.