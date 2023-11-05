لو كنت مسافر .. طرق تفعيل بطاقة التموين

تعد بطاقة التموين من بين البطاقات الهامة التي من خلالها يتم الحصول على السلع التموينية من مكتب التموين وعليه فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثا.



طرق تنشيط بطاقة التموين



ويحاول الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إلي معرفة خطوات تنشيط بطاقة التموين سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.

وتمكن وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد أصحاب البطاقات التموينية من تفعيل البطاقة إلكترونيا، من خلال بوابة مصر الرقمية حيث يمكن من خلال البوابة إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

شروط إعادة تفعيل بطاقة التموين

- يلزم علي صاحب بطاقة التموين الذهاب لمكتب التموين التابع له للإفادة بسفره خارج البلاد حيث يتم إيقاف البطاقة التموينية طوال فترة السفر وعند العودة من خارج البلاد يقوم الشخص بإبلاغ مكتب التموين لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى.

- كما يلزم تقديم تظلم بشان وقف بطاقاتهم التموينية التوجه لأقرب مكتب تموين لتقديم تظلم مع اصطحاب بعض المستندات التي تشمل صورة البطاقة التموينية الموقوفة جواب من إحدى الجهات مثل شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات أو الإدارة التعليمية.

- ويتم بعد مراجعة التظلم من المسئولين وفي حالة التأكد من أحقية المواطن المتظلم في استرجاع بطاقة التموين الخاصة به يتم رفع الشكوى لوزير التموين.

تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن



ويمكن للمواطن الراغب في تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن 9136 القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي

- تبدء أولي خطوات إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1

- فى هذه الخطوة من بين خطوات تنشيط بطاقة التموين يتم إرسال الرقم السري للبطاقة، فيما تشترط وزارة التموين أن يتم إرسال الأرقام باللغة الإنجليزية لإتمام نجاح الرسالة وتنفي خطوات التفعيل والتنشيط.

تنشيط بطاقة التموين عبر مكاتب التموين



ويمكن تنشيط بطاقة التموين من خلال الذهاب إلي مراكز مكاتب التموين المتاحة فى محافظات الجمهورية.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

كما تتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن بينها الخدمات التموينية مثل تنشيط بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة:-

- تبدء أولي خطوات تفعيل بطاقة التموين بالدخول على بوابة مصر الرقمية

- تظهر أمامك 6 خدمات تموينية متاحة على بوابة مصر الرقمية يتم اختيار خدمة التموين.

- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين ثم تدوين بيانات البطاقة التموينية.

- كما يتم فى هذه الخطوة القيام بملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- فى هذه الخطوة ضمن خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية يتم الضغط على بند موافق ثم الضغط على خيار التالي.

- يتمّ بعد ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.