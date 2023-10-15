بعد خفض أسعار السكر.. كيفية استخراج بطاقة التموين وتوصيلها للمنزل

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن كيقية استخراج بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد عن طريق المكاتب التكنولوجية المطورة، للاستفادة من الامتيازات التموينية المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخليه، للتسهيل خلال تلك الفترة.

استخراج بطاقة التموين وتوصيلها للمنزل 2023

و على الراغبين في إصدار بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد وتوصيلها للمنازل، واتباع الاتي:-

الدخول إلى التطبيق المخصص للسلع التموينية عبر منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية. تسجيل اسم المواطن. تسجيل الرقم القومي الخاص لصاحب البطاقة التموينية. تسجيل رقم بطاقة التموين. تسجيل اسم البقال التمويني التابع له والمنطقة. تظهر قائمة بالخدمة التي يريدها المواطن. يختار صاحب بطاقة التموين خدمة التوصيل للمنزل. يتم كتابة العنوان بشكل مفصل. بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها في اليوم التالي لتقديم طلبه.

خطوات استخراج بطاقة التموين 2023

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وتقديم الاوراق التالية:- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة. صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين. المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية . يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة. يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه. يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام. تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة. يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين.

المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج

المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج:

بطاقة رقم قومي عائلية للزوج بطاقة رقم قومي عائلية للزوجة قسيمة زواج مميكنة

رابط موقع دعم مصر لبطاقة التموين