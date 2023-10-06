خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يبحث الكثير عن معرفة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون لمعرفة طريقة إضافة مواليدهم الجدد في ضوء الشروط التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أوراق إضافة المواليد على بطاقة التموين.

الفئات التي يتم اضافتها

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

31 سلعة على بطاقة التموين

توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية كما بدأت الوزارة في صرف الدفعة الخامسة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية ضمن مقررات شهر يناير الجارى ، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

وتسهيلا على المواطنين، فقد أتاحت وزارة التموين إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا عن طريق بوابة مصر الرقمية، عن طريق عدة خطوات سهلة مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل الموضحة في الآتي:

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

أكدت الوزارة سابقا أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، من فئات مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

- الدخول على بوابة مصر الرقمية

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- قم بكتابة الاسم الأول للأم «الوالدة».

- اضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- كتابة اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- اضغط على أيقونة «إضافة».

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يتعين على المواطن اتباع مجموعة من الخطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية منها:

1- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء

2- يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

3- ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

4- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.