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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

2023 الأكثر حرارة في التاريخ.. هل يحل فصل الشتاء في موعده؟

درجات الحرارة
درجات الحرارة

وصفت الأرصاد الجوية العالمية، حالة الطقس في شهر يوليو الماضي لهذا العام بأنها الأكثر احترارًا وسخونة في السجلات المناخية، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن موعد الشتاء.

 

خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر يوليو، سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية لم تشهدها شهور يوليو في الفترة من 1991 إلى 2020.

 

عبر خبراء الأرصاد الجوية عن قلقهم بشأن تأثيرات ارتفاع حرارة الكوكب وانبعاثات الغازات على حياة البشر، حيث اضطر العديد من العمال للعمل خلال ساعات الليل بسبب غياب الشمس وخوفًا من إصابات الحمى بسبب حرارة الشمس المرتفعة.

 

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2023 الأكثر حرارة عالميا

في سبتمبر الماضي، أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أنه تم تسجيل درجات حرارة قياسية لم تحدث من قبل في شهر سبتمبر على مستوى العالم. 

 

تجاوزت الحرارة المسجلة الرقم القياسي السابق في عام 2020 بفارق كبير يصل إلى نصف درجة مئوية، وهو الزيادة الأكبر في درجة الحرارة التي تم رصدها على الإطلاق.

 

أفاد المرصد بأن متوسط حرارة سطح الكوكب في سبتمبر بلغ 16.38 درجة مئوية، وهو رقم غير مسبوق ومتطرف، حيث تجاوزت هذه القيمة معدل درجات الحرارة في سبتمبر خلال الفترة من 1850 إلى 1900 بمقدار 1.75 درجة مئوية، أي قبل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

 

ما تأثير ارتفاع درجات الحرارة؟

حذر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم، من تداعيات التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، مؤكدين أن عام 2023 كان الأكثر احترارا بشكل عام، وتم تسجيل أعلى درجات الحرارة في الأسبوع الأول من يوليو في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت البصرة في العراق ودولة الكويت أعلى درجات حرارة.

 

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الظروف المناخية المتغيرة والاحتباس الحراري والقبة الحرارية الموجودة تساهم في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تعمل القبة الحرارية على احتباس الحرارة في الغلاف الجوي وزيادة درجات الحرارة على سطح الأرض.

 

تشمل تأثيرات الاحتباس الحراري ارتفاع متوسط درجات الحرارة، وذوبان الأنهار والجليد، وارتفاع منسوب سطح البحر، وتغيرات في أنماط الطقس مثل زيادة تكرار العواصف القوية والفيضانات والجفاف. 

 

ويعتبر تغير المناخ تحديًا عالميًا يتطلب تعاون دولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتبني سياسات وتقنيات مستدامة.

ما موعد شتاء 2023؟

رغم التقلبات المناخية الذي يشهدها العام الجاري، إلا أن خبراء الأرصاد أكدوا أن فصل الشتاء سيأتي في موعده، حيث من المتوقع أن يحدث الانقلاب الشتوي في 23 ديسمبر 2023، حيث ستبدأ الفترة الجغرافية لفصل الشتاء وستستمر حتى مارس 2024. 

خلال هذا الوقت، ستقل ساعات النهار تدريجيًا في النصف الشمالي، وسيزداد طول الليل بشكل ملحوظ مقارنة بالنهار. بالمقابل، في النصف الجنوبي، ستزداد ساعات النهار وترتفع شمسهم أعلى في السماء.

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