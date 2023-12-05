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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو متزوج جديد.. خطوات الفصل الإجتماعي من بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تعد بطاقة التموين من بين البطاقات الهامة التي من خلالها يتم الحصول على السلع التموينية من مكتب التموين وعليه فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثا.

خطوات الفصل الإجتماعي من بطاقة التموين

ويحاول الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إلي معرفة خطوات الفصل الإجتماعي من بطاقة التموين للمتزوجين الجدد سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.

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استخراج بطاقة تموين

ويمكن للمواطنين استخراج بطاقة التموين منفصلة للأسرة، بشرط أن يكون طالب الخدمة مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وله حصة تموينية شهرية على بطاقة الأب أو الأسرة، من خلال بوابة مصر الرقمية.

خطوات استخراج بطاقة التموين منفصلة


وتتيح بوابة مصر الرقمية عدة خطوات من أجل "فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك" وذلك عبر خطوات سهلة تشمل ما يلي :- 

- تبدء أولي خطوات استخراج بطاقه تموين منفصلة من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة التموين.

- يتم الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

- كما يلزم الضغط على ابدأ الخدمة.

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حساب جديد.

- وهنا سيتم عرض بيانات بطاقة التموين، وهى «رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال».

- الإطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

- في هذه الخطوة يجب الضغط على موافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على بند التالي.

- بعدها يلزم عليك اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

- تحديد سبب الفصل عن بطاقة تموين الأب، من قائمة سبب الفصل ثم الضغط على بند التالي.

- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام بطاقة التموين من عليه، وهى: «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها على السيستم، مع وجود خاصية التعديل ثم الضغط على التالي.

- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده، حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية ثم الضغط على سدد الآن.

- ظهور رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».

تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن 
ويمكن للمواطن الراغب في تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن 9136 القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي

- تبدء أولي خطوات إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1

- فى هذه الخطوة من بين خطوات تنشيط بطاقة التموين يتم  إرسال الرقم السري للبطاقة، فيما تشترط وزارة التموين أن يتم إرسال الأرقام باللغة الإنجليزية لإتمام نجاح الرسالة وتنفي خطوات التفعيل والتنشيط.

تنشيط بطاقة التموين عبر مكاتب التموين 


ويمكن تنشيط بطاقة التموين من خلال الذهاب إلي مراكز مكاتب التموين المتاحة فى محافظات الجمهورية.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

كما تتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن بينها الخدمات التموينية مثل تنشيط بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة:-

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لو كنت مسافر .. طرق تفعيل بطاقة التموين

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بعد خفض أسعار السكر.. كيفية استخراج بطاقة التموين وتوصيلها للمنزل

- تبدء أولي خطوات تفعيل بطاقة التموين بالدخول على بوابة مصر الرقمية

- تظهر أمامك 6 خدمات تموينية متاحة على بوابة مصر الرقمية يتم اختيار خدمة التموين.

-  الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين ثم تدوين بيانات البطاقة التموينية.

- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

-  الضغط على بند موافق ثم الضغط على خيار التالي.

-  إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين

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