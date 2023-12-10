طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

أثار مقطع فيديو عبر تطبيق التيك توك حظي بملايين المشاهدات الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا وقد وثق مقطع الفيديو طفلة مصابة بالتوحد عبر تطبيق التيك توك

ظهرت الطفلة عبر مقطع الفيديو والتي لم تتجاوز العشر سنوات وهي تغني أم المرآة وتتحدث مع نفسها بصوت لقى أعجاب الكثير من لتتحول الى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن تعليق رواد السوشيال على الطفلة فقد لاقت الكثير من الأعجاب بصوتها وادئها إلا أن البعض أكد أن صوتها وأدائها يفوق صاحبة الأغنية نفسها فيما أشار البعض أن أغلرأطفال التوحد موهوبين وييحتاجون إلى التشجيع.

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فهي كالتالي:

https://www.tiktok.com/@elisangela.dora2/video/7303350044319550725?_r=1&_t=8i34Dms0Mnl