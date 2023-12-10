يوم حاشد .. 42 حزب سياسي ومختلف أطياف الشعب يصوتون في انتخابات الرئاسة.. والهيئة الوطنية تدفع بقضاة احتياطيين داخل اللجان لتسيير الزحام

يوم حاشد بالناخبين، شهدته اللجان الانتخابية في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، والتي يتنافس عليها أربعة مرشحين، وتنعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.

تلك الجموع الخفيرة التي خرجت في اليوم الأول من جميع فئات الشعب وأطيافه ومختلف أعماره، وتنوعت بين السيدات والرجال والشباب والشيوخ أيضا، من أجل التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين داخل اللجان لتسريع عملية التصويت بسبب الزحام الشديد على غالبية اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

كان نسب المشاركة اللافتة خلال اليوم الأول أيضا، هي وجود الأحزاب السياسية المختلفة، حيث أعلن تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا شاركوا في عملية التصويت اليوم، عن تقديره للشعب المصرى العظيم، على المشهد الديمقراطى والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم فى الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبة.

وقال التحالف في بيان إن الشعب المصرى أكد أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وأن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم، هو دليل على أنه يمتلك القدر الكافى من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية".

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن تلك المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومى وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم، وأن تلك المشاركة الكثيفة هى رسالة قوية للعالم كله بأن المصريين شعب واعى متحضر متمسكا بحقوقه الدستورية.

سارت العملية الانتخابية خلال اليوم الأول من التصويت، دون أي معرقات تعوق إدلاء المواطنين بأصواتهم، سوى الازدحام الشديد أمام اللجان نتيجة كثافة الإقبال، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية هي إجمالي اللجان الفرعية منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تلقت شكاوى من الزحام على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية نتيجة الإقبال الكثيف من المواطنين.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة شهدت إقبالا كثيفا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية في أنحاء الجمهورية، وأوضحت الهيئة أنه تم التأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على ذوي الهمم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.