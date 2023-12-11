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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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ولفتت مي كساب، الأنظار في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان  طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وأثارت مي كساب جدلا واسعا على السوشيال ميديا بسبب رشاقتها و تخلصها من الوزن الزائد وحضولها على قوام ممشوق، وقد نالت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.
إليكم الصور...

 

مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
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