بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون رمادي غامق مع توب باللون الأسود ونسقت معهما جاكت أسود جلد.

انتعلت مي عمر بوت طويل للغاية باللون الأسود مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج.