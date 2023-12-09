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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون رمادي غامق مع توب باللون الأسود ونسقت معهما جاكت أسود جلد.

انتعلت مي عمر بوت طويل للغاية باللون الأسود مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج.

 

مي عمر
مي عمر
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