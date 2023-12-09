نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التاصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوفر جمع بين اللون البيج و الأحمر و الأحمر و الأخضر.

أنتعلت نسرين طافش حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات التي كشفت عن جمالها.