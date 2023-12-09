فستان ريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتألقت ريا أبي راشد في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المطرز .

قد حمل فستان ريا أبي راشد في الحفل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، فيما بلغ سعر التصميم 6805 دولارات أمريكية، أي ما يقرب من 209 آلاف جنيه مصري.

تزينت ريا أبر راشد يمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة للغاية، فيما وضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.