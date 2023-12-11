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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تنظم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالإسكندرية

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

نظمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن ، مسيرة حاشدة بمحافظة الإسكندرية لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدة أنه واجب وطني مهم على جميع المصريين.

وأوضحت عليش ، في بيان اليوم، أن المسيرة شارك فيها عدد كبير من السيدات بالإسكندرية مما أعطي صورة مشرفة للمرأة المصرية وكعادتها في تلبية نداء الوطن وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية.

ودعت عضو مجلس النواب،  جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة المشاركة وتلبية نداء الوطن والمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية حبا وتأييدا لبلادهم ، ومن أجل استكمال الانجازات ومسيرة التنمية والعطاء التى ترسخت قواعدها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت عليش، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تتمثل في كونها حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، والحق في رسم ملامح المستقبل لضمان حياة كريمة وتحقيق التنمية والرخاء التي وصلت إليها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة، وما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة تستلزم من الجميع الاصطفاف والالتزام بالواجبات والحقوق المفروضة دستوريا، للالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحمايته الأمن القومي ضد أية مخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات وأزمات تواجهها داخليا أو خارجيا.

وأشارت النائبة إلى أن مشاركة المصريين بهذا الشكل الكبير فى اللجان الانتخابية في اليوم الأول أمس الأحد وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع والانتظار لفترة طويلة ، تؤكد  درجة الوعى العالية لدي المصريين والتحديات التي تواجه الدولة، بجانب تأكيد المصريين على صمودهم من خلال هذه المشاركة، وأنهم لم يستجيبوا لدعوات المشككين والمغرضين الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات بهدف تشويه صورة الدولة المصرية خارجيا وداخليا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من أمس الأحد حتى غدا الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

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