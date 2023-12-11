عقوبات أوروبية جديدة على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إضافة 6 شخصيات و5 كيانات لقائمة العقوبات المفروضة على إيران لصلتهم بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فرض مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، إجراءات تقييدية ضد 6 أشخاص و5 كيانات متورطة في تطوير وإنتاج إيران للطائرات بدون طيار المستخدمة في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتعد هذه الإدراجات الأولى ضمن الإطار المنشئ حديثًا للإجراءات التقييدية في ضوء الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر أن يخضع المستهدفون لتجميد أصولهم وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، يحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات المدرجة في القائمة.