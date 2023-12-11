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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات بين جنود الاحتلال بعد إطلاق صاروخين من لبنان على معسكر للجيش

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أفادت تقارير إعلامية بإطلاق صاروخين من جنوبي لبنان على معسكر للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة شتولا.

ووفقا لشبكة "العربية"، أصيب 3 جنود إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة على حدود لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الإسرائيلي استهدف سهل مرجعيون بقذيفتين والآن يستهدف تلة العويضة بقذائف مدفعية، ويقصف أطراف بلدتي كفركلا ودير ميماس.
 
وأشارت إلى سقوط مسيرة صغيرة في محيط جديدة مرجعيون قرب السرايا بسبب عطل فني.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، حزب الله وذلك في ظل تبادل الصواريخ والقصف بينهما.

وحسب موقع "لبنان 24"، قال سموتريتش إن حزب الله يدرك جيداً أنه إذا تجرأ فسيكون التالي، مهددًا بالقول: "سنُسوّي بيروت ولبنان بالأرض".

وقال عضو حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، إن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل تصعيدا.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء، أشار فضل الله، إلى أن “التصعيد لن يردع حزب الله عن الدفاع عن لبنان ودعم غزة”.
وأضاف أن حزب الله يرد على التصعيد، سواء بالأسلحة التي يختار استخدامها أو في المواقع التي يوجه إليها النيران”.

إسرائيل إطلاق صاروخي البرلمان اللبناني العدو الاسرائيلي الوكالة الوطنية للإعلام

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